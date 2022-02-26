Прем'єр-міністр України розповів, як виплачуватимуться пенсії в умовах воєнного стану

В Україні здійснюватимуть виплати пенсій.

В Україні навіть в умовах воєнного стану виплачуватимуть пенсії.

Про це під час свого брифінгу сказав сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ухвалили на засіданні уряду постанову про особливості виплати і доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану. У разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання, або якщо немає можливості відправити кошти на зазначений рахунок, то виплата пенсій та допомог здійснюватиметься грошовим переказом. Мінсоцполітики з іншими органами зв'яжуться з одержувачами через особистий єКабінет пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання в даних умовах", - пояснив Шмигаль.