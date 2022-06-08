Прем'єр-міністра Великої Британії Джонсона в Україні посвятили в козаки і нарекли Борисом Чуприною

Прем'єр-міністра Великої Британії Джонсона в Україні посвятили в козаки і нарекли Борисом Чуприною

В Чернігові посвятили в козаки прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Рішення про посвячення Джонсона у козаки ухвалила чернігівська козацька громада Катерининської церкви.

Про це повідомляє "Суспільне".

В Україні британського прем'єра нарекли Борисом Чуприною. Грамоту, яка це посвідчує, відправлять у Лондон.

На пам’ять про цю подію київські художники Дар’я Добрякова та Юрій Кутилов намалювали Бориса в образі "козака Мамая".

“Це наша шана та подяка цій видатній людині за те, що вона підтримувала Україну. Зверніть увагу, він в інстаграмі підписується як Джонсонюк – це британське прізвище на український манер. Тож це не наша ідея, а він сам нам підказав, що треба робити”, — розповів заступник гендиректора Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського Андрій Лісовий.

Суспільне

Борис Джонсон -Чуприна не перший козак-іноземець. Раніше в козаки посвятили засновника флоту США – Джона Пола Джонса під ім’ям Павло Джонс.

В Чернігівському історичному музеї говорять, що прізвище Чуприна Борису Джонсону дали невипадково.

"Чому Чуприна? Бо ви бачите, що у нього на голові зачіска вільна, підкреслює його характер, підкреслює його волю. Просто по обличчю видно, що це - велика людина. То саме цю рису ми і хотіли підкреслити для того, аби в майбутньому, сказавши Борис Чуприна, всі знали за кого йдеться", - говорить Андрій Лісовий.

Другий екземпляр картини разом з грамотами відправлять до Лондона.

Зазначимо, що на посаді прем'єр-міністра Джонсон надає Україні величезну підтримку на всіх фронтах. Політик одним із перших серед західних лідерів особисто приїздив до України, де побачив звірства російської армії, а також зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

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