Прем’єр повідомив про ситуацію з пальним та про збільшення імпорту до України

Прем’єр повідомив про ситуацію з пальним та про збільшення імпорту до України

17 травня відбулась онлайн-зустріч із представниками паливного бізнесу..

У вівторок, 17 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із представниками паливного бізнесу щодо забезпечення внутрішнього ринку пальним.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем'єр повідомив, що мав перемовини із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо лібералізації логістичних шляхів.

"Євросоюз запровадив для України так звані "коридори солідарності". Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти. Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну. На пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту із пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити наші логістичні можливості", – відзначив він.

Денис Шмигаль також наголосив, що уряд продовжить контролювати, аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань.

Міністерка економіки Юлія Свириденко також зазначила, що кількість бензовозів, які щоденно перетинають кордон, зросла майже на третину порівняно з початком травня.

Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству економіки спільно з Міністерством енергетики та профільною асоціацією напрацювати пропозиції щодо подолання кризи на ринку нафтопродуктів та усунення дефіциту пального.

Нагадаємо, у Мінекономіки розповіли, скільки палива отримає Україна до кінця травня.

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