Премʼєр Шмигаль розповів, чи будуть мобілізовувати пів мільйона людей

Голова уряду заявив, що він з президентом тримає ситуацію під контролем.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі Україні не потрібно мобілізувати 500 000 осіб до армії, оскільки в ЗСУ був успішно проведений аудит.

Також читайте Мобілізація від 25 років: до ТЦК почнуть викликати чоловіків для оновлення даних та медогляду

Про це він заявив в інтервʼю ERR.

Журналіст запитав премʼєра про те, що у грудні 2023 року президент Володимир Зеленський говорив про необхідність мобілізувати 500 000 осіб.

"Ми з президентом контролюємо ситуацію. Ми змінили головнокомандувача, він провів аудит Сил оборони, почалися ротації на лінії фронту – вперше після початку повномасштабної агресії. Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м'якшою", – заявив голова уряду.

Крім того, він зазначив, що влада розраховує протягом цього року виконати всі необхідні завдання щодо мобілізації українців.

"У нас є нові бригади – вони вже укомплектовані людьми, але ми чекаємо на обладнання, військову техніку та боєприпаси від партнерів. Коли все це прибуде, нові бригади буде укомплектовано – і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як українці оцінюють рівень мобілізації та пояснюють небажання служити.

Крім того, ми раніше інформували, що омбудсмен жорстко оцінив ситуацію з “бусиками ТЦК”.

Читайте також: