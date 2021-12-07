Прем’єри мультфільмів та мультсеріалів на телеканалі ПЛЮСПЛЮС у грудні

Нові серії "Леді Баг і Супер-Кіт" та "Суперіграшки", прем’єри "Ріо", "Ріо-2" та "Історії іграшок".

У грудні телеканал ПЛЮСПЛЮС приготував для своїх глядачів нові серії улюблених мультсеріалів "Леді Баг і Супер-Кіт" та "Суперіграшки", а також прем’єри найкращих світових мультфільмів для усієї родини "Ріо", "Ріо-2" та легендарного – "Історія іграшок".

11 грудня телеканал ПЛЮСПЛЮС розпочне показ нових серій мультсеріалу "Суперіграшки". Мультсеріал розповідає про дев’ятирічного хлопчика Акселя, який здатен перетворюватися на іграшку. Разом зі своїми іншими іграшками він бореться з антигероєм – підступним Медкепом, у команді якого зібрані найзліші серед дитячих забавок. Дивитися "Суперіграшки" можна щодня о 22:10 на ПЛЮСПЛЮС.

Від 13 грудня на телеканалі ПЛЮСПЛЮС вийдуть нові серії мультсеріалу "Леді Баг і Супер-Кіт". Глядачі зможуть продовжити спостерігати за пригодами юних супергероїв, які встигають навчатися у школі вдень, а після занять – рятують світ від злодіїв! І все це відбувається у атмосферному та яскравому Парижі. "Леді Баг і Супер-Кіт" транслюватимуться щодня о 21:30 на телеканалі ПЛЮСПЛЮС.

Щодо прем’єр мультфільмів – немає нічого більш "теплого" взимку, ніж перегляд класного мультфільму з рідними або друзями. Так, починаючи від грудня, ПЛЮСПЛЮС розпочинає великі історії світу анімації, які транслюватимуться щонеділі о 19:30 з повтором кожної другої суботи протягом всього наступного року.

Вихідними, 12 грудня о 19:30 та 18 грудня о 17:30 телеканал ПЛЮСПЛЮС покаже мультфільм "Ріо" про папугу-зануду Голубчика, який одного дня вирішує покинути свою затишну клітку в Міннесоті та вирушити до Ріо-де-Жанейро. Звичайно ж, Голубчика очікують пригоди, небезпека, нові зустрічі та любов до останньої представниці свого виду – Перлинки! А на свята, 19 грудня о 19:30 та 25 грудня о 17:00 можна насолодитися переглядом другої частини відомої анімації – "Ріо-2", щоб дізнатися про сімейне життя Голубчика, Перлинки та їхніх трьох дітей, а також про переїзд до джунглів Амазонки!

Також на телеканалі ПЛЮСПЛЮС можна переглянути мультфільм для всіх поколінь "Історія іграшок". Перша частина однієї з найвідоміших анімацій у світі розповідає про пригоди іграшок хлопчика Енді. Коли він засинає або залишає свої іграшки без нагляду, вони оживають. Хіба не мрія кожної дитини! Вмикай ПЛЮСПЛЮС 26 грудня о 19:30 та 1 січня о 17:30, щоб не пропустити пригоди відомих на весь світ ковбоя Вуді, космонавта Базза, собаки Рекса, Картоплинок та інших.

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