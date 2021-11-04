Прем’єри ситкомів на телеканалі Paramount Comedy у листопаді

Перший сезон "Супермаркет", продовження "Як я зустрів вашу маму" та "Останній справжній чоловік".

У листопаді на телеканалі Paramount Comedy вперше в Україні відбудеться прем’єра комедійного серіалу «Супермаркет». Також на глядачів чекає одразу два нових сезони ситкомів «Як я зустрів вашу маму» та «Останній справжній чоловік», а ще марафон уже легендарних серіалів «Юний Шелдон» та «Теорія великого вибуху».

15 листопада стартує головна прем’єра листопада на Paramount Comedy – ситком «Супемаркет» про команду працівників супермаркету «Клауд 9» у штаті Міссурі. Вони намагаються бути чемними з покупцями, виконувати свою роботу якісно, але й не забувають про власні потреби. Шайєнн достатньо амбіційна, їй 17 років, вона вчиться у школі та працює у супермаркеті, і вже вагітна від свого хлопця Бо. Джон, тільки-но влаштувавшись, зумів показати свої здібності краще за усіх. Емі, завідуючу магазином, дратує занадто енергійна поведінка Джона. Коли Діні, помічниці директора супермаркету, навпаки подобається ініціативність хлопця. Через це між ними й виникає конфлікт. Дивитися прем’єру можна з понеділка по п’ятницю о 15:10 та 21:50.

Прес-служба 1+1 Media

Також 15 листопада прихильники серіалу «Як я зустрів вашу маму» побачать шостий сезон легендарного ситкому про пошук кохання на все життя. У продовженні серіалу глядачі спостерігатимуть за тим, як Тед знову зустріне нову пасію, а Лілі та Маршал намагатимуться завести дитину. Що ж до Барні – в нього також розпочнеться новий роман. Питання лише у тому, чи виявиться це справжнім коханням як для Теда, так і для Барні? Дивитися романтичні пригоди друзів можна з понеділка по п’ятницю о 16:20 та 21:00.

Прес-служба 1+1 Media

Окрім цього, у листопаді телеканал Paramount Comedy розпочне показ сьомого сезону серіалу «Останній справжній чоловік». Продовження розкаже про повсякденне життя у родині Майка Бакстера – власника спортивного магазина. Виховуючи трьох доньок з дружиною Ванессою, Майк є прикладом «справжнього чоловіка» – суворого на роботі та турботливого вдома, адже його оточують лише жінки. Слідкувати за подіями «Останнього справжнього чоловіка» можна з 8 листопада по буднях о 18:05. А вже 22 листопада глядачі зможуть розпочати перегляд восьмого сезону.

Прес-служба 1+1 Media

Paramount Comedy також підготував спеціальний дводенний марафон другого сезону серіалу «Юний Шелдон» – 4 та 5 листопада з 14:00. А щосуботи та щонеділі пропонуємо дивитися марафони ситкомів «Теорія великого вибуху», о 14:00 та 17:40, та «Як я зустрів вашу маму», о 16:00 та 11:00.

Найкращі позитивні емоції шукайте щодня під час перегляду улюблених культових серіалів на телеканалі Paramount Comedy.

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