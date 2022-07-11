"Премія "батько року": у Дніпрі чоловік їхав на велосипеді, посадивши маленьку дитину на шию (відео)

Горе-батька зняли на відео та показали в Мережі.

У Дніпрі на житловому масиві "Північний" чоловік їхав на велосипеді через залізничний переїзд, посадивши на шию маленького хлопчика. На кермо батько почепив великий пакет із речами, а через плече ще й повісив сумку.

Відео зняли очевидці, які їхали позаду в автомобілі, та опублікували його в Мережі.

"Премія "батько року" дістається чоловікові на велосипеді. Немає слів", - йдеться під дописом.

Нагадаємо, у Дніпрі 39-річна жінка-фармацевт зробила своїй півторарічній дитині смертельну ін'єкцію. Хлопчик помер у реанімації від гострого отруєння препаратом.

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