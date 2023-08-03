"Преміювали" себе на майже 1 000 000 грн: викрито очільників навчального центру НГУ

Фігурантам справи оголошені підозри у недбалому ставленні до військової служби та у зловживанні владою або службовим становищем.

СБУ викрила керівників навчального центру Нацгвардії України, які безпідставно нарахували собі майже мільйон гривень як доплату за безпосередню участь у бойових діях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Там уточнили, що разом з ДБР та за сприяння нового керівництва Нацгвардії ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів НГУ.

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Посадовці цього навчального центру безпідставно нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн. Ця доплата передбачена за безпосередню участь у бойових діях, однак учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

З’ясувалося, що від вересня до грудня 2022 року фігуранти справи незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн грн.

"За даними слідства, до організації "схеми" причетний керівник навчального центру Нацгвардії. Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них – троє старших офіцерів", – йдеться в повідомленні СБУ.

СБУ викрила корупцію у керівництві навчального центру Нацгвардії / Фото: Пресцентр СБУ

Там додали, що ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти того, що посадовці завдали збитків держбюджету України.

На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру НГУ повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби. А трьом його підлеглим оголошено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Зараз вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, напередодні СБУ в Одесі викрила корупційну схему у військовому квартирно-експлуатаційному управлінні та затримали тамтешнього посадовця, який вимагав 400 тис. грн "відкатів" за будівництво казарм для мобілізованих.

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