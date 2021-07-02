Преміював сам себе на 417 тисяч гривень: у Кропивницькому керівник держпідприємства намахлював з виплатами

Директор підприємства незаконно підвищив собі зарплату.
У Кіровоградській області судитимуть директора держпідприємства, який махлював із преміями. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт з приводу привласнення державного майна.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що екскерівник держпідприємства, яке є постачальником газу в регіоні, сам себе незаконно преміював на 417 тис грн і звинувачується за ч.4 ст. 191 ККУ (привласнення майна).
"Керівник постачальної компанії забезпечив собі невмотивовані підвищення заробітної плати, внаслідок необґрунтованого застосування коефіцієнту посадової структуризації до посадового окладу. У такий спосіб завищив собі суму нарахованої заробітної плати на суму 417 тис грн. Тоді як нарахування посадовцю такого рівня будь-яких доплат, надбавок та преміювання згідно з Статутом, колективного договору, Трудовим контрактом та Законом України "Про акціонерні товариства" є виключно компетенцією Наглядової ради Товариства", - розповідають у пресслужбі прокуратури Кіровоградської області.
Наразі обвинувальний акт відносно колишнього керівника держпідприємства скеровано до суду.
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