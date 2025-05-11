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Прем’єр Британії відвідав ресторан кримськотатарської кухні у Києві (відео)
Прем’єр Британії Кір Стармер під час візиту до Києва відвідав ресторан кримськотатарської кухні.
Під час візиту до Києва 10 травня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав ресторан кримськотатарської кухні Musafir.
Про це повідомили на сторінці закладу у соцмережах.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що це був «крутий і промовистий жест».
«Наступного разу — у звільненому від російських варварів Бахчисараї», — зазначив Чубаров.
У Musafir відповіли у коментарях під відео, що Стармер замовив в них всього потрохи.
«Знайомився з кухнею: янтики, чібереки, м’ясо», — додали там.
На згадку про візит до ресторану прем’єрові подарували кримськотатарський посуд.
Раніше ми писали, які страви їли Стармер, Макрон, Туск і Мерц під час візиту до Києва.