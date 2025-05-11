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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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282
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Прем’єр Британії відвідав ресторан кримськотатарської кухні у Києві (відео)

Прем’єр Британії Кір Стармер під час візиту до Києва відвідав ресторан кримськотатарської кухні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Стармер у "Мусафірі"

Стармер у "Мусафірі"

Під час візиту до Києва 10 травня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав ресторан кримськотатарської кухні Musafir.

Про це повідомили на сторінці закладу у соцмережах.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що це був «крутий і промовистий жест».

«Наступного разу — у звільненому від російських варварів Бахчисараї», — зазначив Чубаров.

У Musafir відповіли у коментарях під відео, що Стармер замовив в них всього потрохи.

«Знайомився з кухнею: янтики, чібереки, м’ясо», — додали там.

На згадку про візит до ресторану прем’єрові подарували кримськотатарський посуд.

Раніше ми писали, які страви їли Стармер, Макрон, Туск і Мерц під час візиту до Києва.

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