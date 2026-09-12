Прем'єр Індії зустрівся з Путіним: Моді зробив гучну заяву про війну РФ в Україні

Нарендра Моді і Володимир Путін. / © press-centr.com

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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з «фюрером» Росії Володимиром Путіним. Їхня 45-хвилинна розмова відбулася у Бхарат Мандапам у Делі, де цими вихідними проходитиме саміт БРІКС.

Про це повідомляють dpa і The Indian Express.

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Зокрема, під час переговорів індійський прем’єр закликав «фюрера» РФ розпочати переговори щодо припинення війни. З його слів, Нью-Делі готові підтримувати мирні зусилля.»

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«Діалог і дипломатія — це єдиний шлях вирішення конфліктів, — сказав Моді Путіну», — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії.

Іншою важливою темою була світова торгівля і ситуація в Чорному морі. Моді наголосив, що світова торгівля може розвиватися лише за умови безпеки судноплавних шляхів і безпеки моряків. Адже Індія є основним покупцем нафти та зерна з РФ, а тому потерпає від труднощів у судноплавстві, спричинених атакам.

«Індія є рішучим прихильником свободи судноплавства та безпеки моряків», — сказав він.

Зауважимо, що Моді посилив свою риторику щодо війни в Україні на зустрічі в Киргизстані у серпні, закликаючи Путіна припинити бойові. Він сказав, що необхідно пройти шлях від нескінченної війни до її завершення. Диктатор відповів, мовляв, Росія йде цим шляхом.

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Водночас під час бізнес-форумі БРІКС, після зустрічі з Моді, Володимири Путін заявив, що «світ переживає структурні, глибокі, ґрунтовні зрушення», в яких «нові двигуни зростання» замінюють «так званих старих лідерів», і що «разом з нашими партнерами ми готові зробити свій внесок у світову енергетичну та продовольчу безпеку…».

Ситуація в Чорному морі — останні новини

Днями речник «фюрера» Дмитро Пєсков висловив зухвалу погрозу щодо суден у Чорному морі. Він брехливо заявив, мовляв, їх використовують для перевезення озброєння, боєприпасів і пального для ЗСУ. Саме тому, каже представник Кремля, Росія «знищувала в знищуватиме далі» судна.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування Чорного моря загрожує дефіцитом їжі. За словами глави держави, тривала війна стала викликом для України, економіки РФ і всього світу, а через блокування Чорного моря продовольчий коридор ускладнений з обох боків.

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