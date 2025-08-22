Прем'єрка Свириденко повідомила, коли чоловікам до 22 років дозволять виїзд за кордон

Виїзд за кордон. / © ТСН.ua

Кабінет міністрів України шукає оптимальний шлях, аби з’явилася можливість для чоловіків до 22 років виїздити за кордон. Це потребує широкого обговорення.

Про це заявила прем’єрка Юлія Свириденко під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомили депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.

Очільницю уряду запитали, коли буде реалізовано ініціативу президента Володимир Зеленського щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років. За її словами, готується постанова Кабміну і це не потребує зміну до закону.

“Ми працюємо над завданням президента знайти шлях, як давати можливості виїжджати за кордон. Цей предмет потребує широкого обговорення і ми ведемо цю дискусію. Шукаємо оптимальний шлях”, - відповіла вона.

Свириденко наголосила, що цю дискусію ведуть зокрема і з військовими, адже “є дуже багато нюансів.

Нагадаємо, 12 серпня Володимир Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців - до 22 років. Адже наразі є обмеження - до 18 років.

Згодом, джерела в Офісі президента заявили, що це рішення має дати можливість виїзду з країни для всіх чоловіків до 22 років без додаткових обмежень. Вони запевняють, що «не йдеться лише про студентів», як заявляв нардеп Олександр Федієнко.

Вже 18 серпня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко наголосила, що Кабмін готує постанову про виїзд чоловіків до 22 років за кордон. З її слів, уряд до кінця тижня має фіналізувати відповідний документ.

