Преображення Господнє 2022: що це за свято, традиції, що можна і не можна робити, сильна молитва

Церква святкує 19 серпня - Преображення Господнє (Спаса). Це велике свято для всіх вірян, яке приурочене події, коли Ісус Христос з'явився перед християнами в божественному світлі, знаючи про все, що трапиться з ним у майбутньому. Читайте в матеріалі ТСН.ua все про свято Преображення Господнє, традиції цього дня та молитви.

Преображення Господнє, яке ще в народі називають "Яблучний Спас", вважається одним з великих дванадесятих свят. Щорічно припадає на 19 серпня. 2022 року це буде п'ятниця.

Преображення Господнє: що це за свято

Дванадесяті свята - це 12 основних подій в житті Ісуса Христа. Преображення Господнє вшановує момент, коли Спаситель з'явився в божественному світлі перед вірянами - тоді він вже знав про всі майбутні події, які з ним трапляться, і був готовий піти на жертву. Сталося це в лютому чи березні - тобто перед Великоднем. Однак Церква вирішила встановити свято Преображення Господнього влітку, щоб замінити ним язичницьке. Саме в ці дні наші предки святкували свято урожаю.

Основні традиції

19 серпня на Преображення Господнє освячують яблука / Фото: Pexels

На Преображення Господнє в церквах та храмах проводяться святкові служби, дзвонять дзвони. Віряни обов'язково відвідують богослужіння, ставлять свічку за здоров'я та моляться, щоб отримати Боже благословення. Також освячуються яблука, за що в народі цей день отримав назву Яблучний Спас. Преображення Господнє - свято, яке тісно пов'язане з язичницькими віруваннями, а тому традиції та звичаї також сплелися воєдино.

Напередодні увечері, 18 серпня, в храмах служать всеношну, а вранці священнослужителі зачитують канони преподобних Косми Маюмського та Іоанна Дамаскіна. Преображення Господнє завжди припадає на Успенський піст. Але цього дня церква дозволяє певне послаблення в їжі. Можете додати до святкового столу страви з риби та вино. В давнину було прийнято їсти плоди з нового урожаю. Найважливіше першими спробувати освячені яблука. Також ними пригощають своїх родичів та знайомих, а ще печуть з яблук смачні пироги.

Що не можна робити 19 серпня

Православна Церква категорично забороняє на Преображення Господнє:

пліткувати, сваритися;

заздрити та ображатися;

засмучуватися через дрібниці та перебувати в зневірі;

важко фізично працювати.

Жінкам також не рекомендується займатися рукоділлям та домашніми справами. А ще до того, як яблука освятять в храмі, їх не дозволялося їсти.

Молитва на Преображення Господнє

Віряни читають молитви на Преображення Господнє / Фото: Pexels

Цю молитву потрібно обов'язково прочитати на Преображення Господнє:

Владико Христе Боже, Ти Своїми стpacтями мої стpaждaння зцiлив і paнaми Твоїми мої paни вилiкував. Даруй мені, що багато проти Тебе згpiшив, сльoзи кaяття, поkyти і навернення. Змішай моє тiло із пахощами жuвотвoрного Тiла Твого і насолоди душу мою Твоєю чесною кpoв’ю від гіркоти, якою напoїв мене воpог.

Піднеси до Тебе моє сеpце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви пoгuбeльної, бо не маю покaяння, не маю зворушення, не маю слiз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Сеpце затверділо і отуманився розум мій у житейських пpистpacтях, тож не можу споглянути на Тебе у нeмoчі моїй, не можу зігрітися сльoзами любові до Тебе.

Але Владико Господи Ісусе Христе, скарбе доброти і благодатей, даруй мені всеціле й правдиве покаяння і смирення та сеpце ревне, щоб знайти Тебе. Даруй мені благодать Твою і віднови в мені образ Твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом. І хоч я залишив Тебе – не залиши Ти мене. Вийди, щоб знову знайти мене, поверни на пасовисько Твоє і залічи мене до овець вибраного Твого стада. Нагодуй мене з ними поживою Твого жuвотвоpного й вічного Слова і Божественних Твоїх Таїнств, – за моїми благаннями і молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.