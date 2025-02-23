Пресконференція Зеленського: головне, що розповів президент сьогодні

Президент відповів, коли можливе закінчення війни, для чого Україні Курська область та чи готовий він відмовитися від посади заради миру.

Президент України Володимир Зеленський 23 лютого дав велику пресконференцію “Україна Рік 2025” напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Сайт ТСН.ua зібрав головні заяви президента.

Чи можливе припинення війни 2025 року

Володимир Зеленський висловився щодо ймовірного припинення вогню цього року, наголосивши, що без чітких гарантій безпеки це не можна вважати завершенням війни. За його словами, США зацікавлені у припиненні вогню та розглядають це як можливий спосіб завершення конфлікту.

"Вони вважають, що це буде великий успіх і що Путін не ризикне знову піти в наступ. А ми вважаємо, що повинні бути гарантії безпеки", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українським військовим, які вже тривалий час перебувають на передовій, потрібен відпочинок, і якщо гаряча фаза війни завершується, вони мають повернутися до своїх сімей.

Чи можливі вибори в Україні під час війни

Володимир Зеленський відповів, чи можливі вибори в Україні під час повномасштабної війни. Він розповів, що крім того, що це поза українським законодавством, проголосувати зможе лише половина населення.

За словами Зеленського, найголовніше – це питання безпеки під час виборів.

“Якщо б ми зараз проводили вибори, зрозуміло, що для нас, з точки зору безпеки, це номер один історія, щоб в нас були демократичні вибори, щоб їх потім визнали. Як люди будуть голосувати на війні, як будуть голосувати люди на фронті, якщо вони не можуть повернутись додому? Я не розумію як це можна. Попри те, що все це поза українським законодавством, поза конституційними історіями і так далі. Що важливо – безпека. Як будуть голосувати військові – ніяк”, – каже Зеленський.

Він також не розуміє, як сьогодні можливо проводити вибори в прифронтових Сумській, Харківській областях.

“Що буде з Куп’янськом? Що будуть робити люди за кордоном? А де спостерігачі, вони приїдуть на фронт? В Покровськ хочуть спостерігачі? Або ми повинні вирішити, що певний кілометраж від зони бойових дій – там це не проходить. Тобто там хай живуть люди, не голосують, у нас такій свій майданчик малесенький. Це ж неправильно. Як можна визнати вибори, на яких не буде голосувати половина населення. А що з тимчасово окупованими територіями?” – розповів Зеленський.

Зеленський оцінив можливість завершення війни цього тижня

Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня.

“Цього тижня завершити цю війну неможливо. З гарантіями для України. Принаймні, я не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити”, – сказав він.

Для чого Україні потрібна Курська область

За словами Володимира Зеленського, Курська область не є частиною територіальних претензій України, оскільки головною метою є повернення українських територій.

"Ми не будемо приписувати Курську область до України. Нас в першу чергу інтересують наші території”, – підкреслив Зеленський.

Однак, президент зазначив, що в майбутньому, коли Україна розглядатиме питання територіальної цілісності, Курська область може стати предметом обміну. Він зазначив, що, тим не менше, обмін територіями може стати частиною стратегії відновлення суверенітету.

“Будь-якому випадку, Курська область може стати для нас важливим елементом обміну територіями, коли ми будемо досягати мети в питанні територіальної цілісності”, – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: телемарафон "Єдині новини"

Чи готовий Зеленський відмовитися від посади заради миру в Україні

Володимир Зеленський заявив, що готовий залишити пост президента України, якщо це буде необхідно для досягнення миру в країні. Він підкреслив, що його головний фокус сьогодні полягає в забезпеченні миру, а не у владарюванні протягом десятиріч.

“Моя мета зараз – це мир для України в 2025 році. Якщо для цього потрібно залишити посаду, я готовий це зробити, – заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що він активно працює над гарантіями безпеки для України, розглядаючи різні варіанти, зокрема членство в НАТО, яке він вважає найдешевшим варіантом безпеки для країни.

Плани США щодо завершення гарячої стадії війни в Україні

За словами Володимира Зеленського, США прагнуть завершити гарячу стадію війни у 2025 році, але без допомоги Україні це буде складніше.

"Що стосується війни в цілому? Я вважаю, що Сполучні Штати Америки будуть робити все, щоб гаряча стадія війни закінчилася в цьому році. Я вважаю, що це їхня ціль і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, з чого я почав. Мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку. Ось приблизно так", – розповів він.

Зеленський про допомогу США

Володимира Зеленський заявив, Україна не визнає 500 мільярдів як борг і навіть не готова фіксувати 100 мільярдів. За його словами, гранти не є боргами, і Україна не збирається приймати умови, які суперечать цій позиції.

"Тепер 500 мільярдів. Давайте спочатку з цифрою розберемося. Тобто я знаю, що у нас було 100. І це факт. Я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувались. При всій повазі, ще раз, при всій повазі до партнерів, але я стійко стою, тому що це правдива ситуація. Абсолютно ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати", – розповів Зеленській.

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Він зазначив, що країна не має визнавати гранти як борги, адже підтримка була надана за угодою з США, і це не є зобов'язанням повернення.

"Поясню, чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається, я домовлявся з Байденом, і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки, я вдячний Конгресу, це була підтримка двох партій, і підтримка грантів – грант, то не є борг. І ми не повинні віддавати борг. Може це не подобається, і це несправедливо, може, я не знаю, але це і є угода, яка була раніше, це грант. Тобто, питання не в цифрі, питання в тому, що ми не визнаємо, що це борг", – розповів він.

За його словами, Україна готова до нової угоди з США, де допомога надається з умовою повернення з прибутком. Зеленський підкреслив, що, хоч це може бути незручно, допомога потрібна, і якщо умови зміняться, Україна погодиться.

Чи будуть критичні наслідки в Україні без допомоги США

Президент Володимир Зеленський відповів, чи будуть критичні наслідки в Україні без допомоги Сполучених Штатів Америки.

Він зазначив, що Україна розраховує, що допомога США не зупиниться. Водночас, за його словами, якщо це станеться, Україна втратить 20% від усієї допомоги.

“Критичні наслідки? Ну уявіть собі, що на 20% стало менше допомоги. Робіть висновки. Тому я і сказав, що ми розраховуємо, що вона не зупиниться. Друге, ми проговорюємо з новою моделлю щодо збільшення з боку Європи і щодо окремого фінансування, окремого збільшення фінансування Європою нашого внутрішнього виробництва. Ось так на це дивимося. Ну і проводимо деякі перемовини з різними представниками не Європи. Ми проводимо щодо посилення України і можливості придбання серйозних пакетів зброї. Там є хороший результат, на мою думку”, – розповів Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: телемарафон "Єдині новини"

Яку загрозу становить участь Північної Кореї у війні

За словами Володимира Зеленського, під час бойових дій на боці РФ північнокорейські військові набувають досвіду сучасної війни з використанням дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Це становить загрозу для партнерів України у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

“Це найбільший ризик для партнерів — вони (військові з Північної Кореї) знають все про дрони, про РЕБи, вони всі ці знання привозять в Північну Корею і, я думаю, вони на цьому будуть базувати новітню підготовку північнокорейської армії. Це великий ризик для регіону”, – сказав він.

Володимир Зеленський також повідомив, що у війні проти Сил оборони України військовий контингент Північної Кореї втратив понад 4 тисяч військових. Натомість із КНДР прибуло близько півтори-дві тисячі нових північнокорейських військових, які повинні поповнити ті бригади, які втратили боєздатність. Окрім того, триває постачання з Північної Кореї до Росії артснарядів та ракет, які держава-агресорка активно використовує у війні.

Чому Зеленський не підписав першу угоду про рідкоземельні метали

За словами Володимира Зеленського, пропозиція не містила жодних гарантій безпеки для України. Крім того, вона фактично визначала це як спосіб погашення боргу, а не як рівноправне партнерство, що стало ключовою причиною відмови. За його словами, угода мала бути частиною більш масштабного пакету гарантій безпеки для України.

"Передусім, що стосується цієї угоди, як я завжди говорив, це почалося з нашого плану перемоги, де ми вважаємо, що Росія захоплює наші території, і ми повинні все це захистити від окупаційних військ Російської Федерації. Так само від їхніх союзників", – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що Україна вимагала гарантій безпеки. Він зазначив, що Україна отримала перший варіант угоди, в якій не було жодних гарантій.

"Ми отримуємо першу угоду, в якій не було гарантій безпеки. І тут немає ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Тобто питання стоїть так: давайте 50 на 50 все ділити. Приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що я не піду на це, і не дам міністрам підписати це".

Президент наголосив, що Україна не може просто ділити ресурси без розуміння майбутніх наслідків і без отримання реальної допомоги.

"Тоді стало зрозуміло всі меседжі до цього, які йшли в США, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг. Тому що якщо фонд, а куди йдуть гроші від видобутку, а вони йдуть у фонд, і якщо він, згідно другого варіанту угоди, на 100% належить США, це говорить про те, що це не коінвестиція 500 мільярдів", – пояснив Зеленський.

Зеленський відповів, чи приїде Трамп в Україну

Президент Володимир Зеленський відповів, чи запрошував президента США Дональда Трампа в Україну.

"Чи запрошував я президента Трампа? Завжди запрошую. Усіх наших контактів. Дуже хотів би, щоб він був в Україні. Ви знаєте, тут був Келлог, також був міністр фінансів. І, безумовно, багато сенаторів, конгресменів дуже часто приїжджають до нас. Так, і я б дуже хотів, щоб він приїхав. Але поки що нам цього не вдалося, але не важливо, він сюди приїде. Це найкраще. Або я приїду в Вашингтон. Це також буде предметно", – сказав Зеленський.

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