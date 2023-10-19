Пресслужбу Міноборони замість Маляр очолить колишній розвідник, письменник Ілларіон Павлюк

До цього часу Палюк служив у Головному управлінні розвідки.

Письменник, журналіст Ілларіон Павлюк очолив Управління преси та інформації Міністерства оборони України. Ця посада раніше була у підпорядкуванні Ганни Маляр.

Про це він повідомив у Facebook.

“Сьогодні офіційно завершив службу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР МОУ мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це. Все будувалося навколо доцільності, результату та здорового глузду. Вдячний за це. Мої товариші по розвідгрупі були надійними відчайдухами з головою на плечах. Живий завдяки цьому”, - написав він.

Павлюк подякував тим, “хто забезпечував, оформлював, доставляв, висвітлював, всім тим, хто щодня працює на результат, вперто роблячи свою роботу”.

Ілларіон Павлюк / Фото: facebook.com/illarion.pavliuk

“Вдячний за довіру, за підтримку, за людське ставлення. На війні ніколи не солодко. Але в ГУР МОУ було добре. Воєнна розвідка України — чіткий, швидкий та гнучкий механізм. Ефективний. Честь! Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду! Разом — до перемоги! Слава Україні!”, - резюмував ексрозвідник.

Що передувало

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про свою відставку з посади очільника Міністерства оборони.

5 вересня у Верховній Раді відбулося голосування щодо відставки міністра оборони. З 365 нардепів за звільнення Резнікова проголосували 327 осіб, виступили проти — 4, утрималися — 11, а не голосували — 23.

6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України. Зокрема, кандидатуру нового міністра оборони підтримали 338 народних депутатів.

18 вересня Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства. З посад були звільнені Ганна Маляр, Володимир Гаврилов, Ростислав Замлинський, Денис Шарапов, Андрій Шевченко, Віталій Дейнега і Костянтин Ващенко.

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