Претендент на Оскар: у лікарні Кривого Рогу виловили пораненого окупанта, який імітував амнезію і видавав себе за цивільного

Чоловіка упізнали завдяки сторінкам у соцмережах.

До лікарні Кривого Роу серед поранених зі сходу України доправили хлопця "з амнезією". Згодом з'ясувалося - він російський окупант.

Про це повідомляє "Дніпро обласний".

Зазначається, що в Мережі небайдужі люди почали розшукувати рідних хлопця, якого з пораненнями привезли з зони бойових дій до Кривого Рогу. Повідомлялося, що поранений не пам'ятає, що з ним сталося.

Особу росіянина було ідентифіковано завдяки небайдужим криворіжцям, які знайшли його профілі в соцмережах.

Пацієнтом з амнезєю виявився військовослужбовець РФ, якого пораненим залишили його товариші по службі.

Поранений вирішив перевдягнутись у цивільний одяг і вдавати амнезію, щоб його не було викрито. Згодом він планував втікти з лікарні та з України.

Вояка ворожої армії затримали та передали спецслужбам.

Нагадаємо, що Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.