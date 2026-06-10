Студент коледжу програв позов проти ТЦК та вирушив на службу: прецедент на суді

Чому право на відстрочку не спрацювало? Студент коледжу програв суд ТЦК

Реклама

Студент коледжу, якого мобілізували до війська, програв суд проти ТЦК.

Чому право на відстрочку від мобілізації не спрацювало, розповідає «Судово-юридична газета».

Як виявилося, отримання статусу студента денної форми навчання не гарантує автоматичного захисту від мобілізації, якщо військовозобов’язаний вчасно не актуалізував свої дані та не надав підтверджувальні документи до військкомату. Це підтвердив Третій апеляційний адміністративний суд, який став на бік ТЦК у судовому спорі зі студентом фахового коледжу.

Реклама

Деталі справи

Позивач 1 вересня 2025 року був зарахований до Слов’янського енергобудівного коледжу за денною формою навчання для здобуття освіти. Скільки йому років не уточнюється, проте ймовірно, що 25+. Адже вказано, що вже 18 вересня 2025 року під час перебування у Кам’янському його до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Того ж дня ВЛК визнала його придатним до військової служби.

Після цього наказом начальника ТЦК його було призвано на військову службу під час мобілізації та направлено до військової частини.

Чоловік вирішив, що такі рішення незаконні, тому звернувся до суду. Він стверджував, що мав право на відстрочку від призову як студент денної форми навчання, а відповідна заява була подана до органу військового обліку. Також він посилався на порушення під час проходження ВЛК.

Рішення суду

Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Не погодившись із таким рішенням, позивач подав апеляційну скаргу.

Реклама

Суд встановив, що закон дійсно передбачав право на відстрочку від мобілізації для здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають вищий рівень освіти. Відтак позивач як особа, яка вперше здобувала відповідний рівень освіти, мав право на відстрочку.

Разом із тим суд звернув увагу на сформовану практику Верховного Суду, відповідно до якої право на відстрочку не виникає автоматично.

Студент не подавав до військкомату особисту заяву про надання відстрочки разом із належно завіреною довідкою з навчального закладу. Крім того, реалізувати це право можливо лише до набуття статусу військовослужбовця.

Оскільки ТЦК діяв у межах наявної на той момент інформації, порушень із боку військових суд не знайшов.

Реклама

Твердження, що заява з необхідними документами була направлена поштою до ТЦК, суд визнав недостатнім доказом. На думку суддів, надані поштові документи не дозволяють достеменно встановити, що відповідні матеріали були подані саме позивачем та до моменту проведення мобілізації, а не вже після видання наказу про призов.

Суд також підкреслив, що закон покладає на військовозобов’язаних обов’язок особисто повідомляти про зміну обставин, зокрема щодо освіти, у встановлений законом строк. Доказів виконання такого обов’язку позивач не надав.

Апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду — без змін. Тому студент продовжить свою службу у війську.

Раніше ми писали, скільки студентів віком 25+ відрахували за минулий рік.

Реклама

Новини партнерів