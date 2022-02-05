Презентація публічного звіту ДМС України за 2021 рік: Наталія Науменко розповіла про реформування міграційної служби

Зробити адміністративні послуги ефективнішими та доступнішими для населення: голова ДМС Наталія Науменко, презентуючи річний звіт роботи, також розповіла про плани відомства на 2022 рік. За її словами, суттєві зміни можуть торкнутися структури та кадрового складу Державної міграційної служби.

Очільниця Державної міграційної служби України Наталія Науменко 4 лютого представила публічний звіт про діяльність за 2021 рік. Вона також поінформувала про плани щодо реформування структури та роботи відомства.

Поо це повідомили у Facebook Державної міраційної служби.

"У 2021 році структура ДМС України не зазнала суттєвих змін. Ми так само маємо на сьогодні 573 територіальні підрозділи. Але у вересні минулого року команда ДМС, експерти провели низку нарад, щоб зрозуміти, що власне ми хочемо змінити і в апараті, і в регіонах. Для того, щоб, можливо, оновити й кадровий склад міграційної служби, підвищити продуктивність роботи, обізнаність у сфері міграційного законодавства", – повідомила Науменко.

За її словами, оновлена модель розвитку територіальних органів Державної міграційної служби України була представлена на розгляд Міністру внутрішніх справ Денису Монастирському. Крім того, її було оприлюднено на офіційному сайті ДМС.

"Ми сподіваємося, що 2022 рік буде позначений кардинальними змінами у роботі наших територіальних та підрозділів", – підкреслила посадовиця.

Вона зауважила, що територіальні органи та підрозділи ДМС були створені відповідно до адміністративно-територіального устрою нашої держави, який діяв до 2021 року. На той час існувала об’єктивна необхідність забезпечення присутності співробітників міграційної служби у кожному райцентрі України.

"Разом із тим, ми розуміємо, що міграційні процеси, які відбуваються в Україні та у світі, не є сталими та постійно змінюються. Ми також маємо швидко реагувати на наявні сьогодні зміщення міграційних пріоритетів і приділяти більшу увагу не тільки якості надання адмінпослуг, але й якості протидії нелегальній міграції в Україні. Тому ми впевнилися, що наразі ДМС потребує певних змін – як структурних, так і функціональних", – резюмувала Наталія Миколаївна.

Таким чином, нині першочерговим пріоритетом ДМС визначено приведення структури територіальних органів і підрозділів міграційної служби у відповідність до актуальних викликів і загроз. А саме — побудова дієвої та гнучкої системи, що буде здатна оперативно й адекватно реагувати на будь-які міграційні ризики та загрози.