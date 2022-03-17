Президент Червоного Хреста пообіцяв активізувати гумкоридори в Україні – ОП

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер пообіцяв активізувати організацію евакуації мирного населення з «гарячих точок» України та доставки гуманітарних вантажів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Маріуполь, інші міста і населені пункти України, в яких окупанти ведуть війну проти цивільного населення, потребують невідкладної евакуації та доставки гуманітарних вантажів. Червоний Хрест є важливим учасником цих процесів», – зазначив Тимошенко.

За його словами, відтепер на постійні основі в Києві працюватиме офіс Червоного Хреста. Також і в інших містах плануються відкритись офіси організації.

Крім того Тимошенко повідомив, що Комітет вже доправив до України 2 тис. тонн гуманітарної допомоги.

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