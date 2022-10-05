Президент "Енергоатома" взяв на себе виконання обов'язків гендиректора ЗАЕС

Президент державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін узяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС.

Про це Котін заявив сьогодні, 5 жовтня, у відеозверненні.

"Мною прийняте рішення взяти на себе виконання обов'язків гендиректора Запорізької АЕС. Адміністрування станції перенесено до Києва, починаючи від моменту викрадення окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення стосовно роботи станції будуть прийматися безпосередньо в центральному офісі НАЕК "Енергоатом", - заявив він.

Також він повідомив, що всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватися технічним персоналом АЕС за погодженням з центральним офісом компанії.

"А саме виконувачем обов’язків головного інженера Юрієм Чернічуком під керівництвом виконувача обов’язків першого віцепрезидента – технічного директора НАЕК "Енергоатом" Юрія Шейка", - додав Котін.

Нагадаємо, 30 вересня російські загарбники викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. 3 жовтня окупанти відпустили гендиректора АЕС.

Згодом в МАГАТЕ заявили, що Ігор Мурашов більше не працюватиме на атомній станції.

Читайте також: