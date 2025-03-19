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Президент Фінляндії оцінив потужність ЗСУ

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Президент Фінляндії оцінив потужність ЗСУ

Президент Фінляндії Александр Стубб / Фото: Associated Press

Українські захисники є гарантами безпеки ЄС.

У Фінляндії висловилися про українську армію. Так, як стверджує президент країни Александр Стубб, вона є найбільш сильною у Європі.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб на спільній пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

"Українські Збройні сили є найсильнішими та найсучаснішими в Європі", - наголосив він.

Стубб додав, що українське суспільство є об'єднаним. Українці показали надзвичайну стійкість.

Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Росії не потрібний ні мир, ні перемир'я. Москва затягуватиме переговори та продовжуватиме війну.

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