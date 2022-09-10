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Президент Латвії став першим західним лідером, який переночував у Києві під час війни

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Президент Латвії став першим західним лідером, який переночував у Києві під час війни

Президент Латвії Егілс Левітс прибув до Києва 9 вересня з дводенним візитом.

Це перший західний лідер, який залишився у столиці наніч під час повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Таким чином, латвійський лідер став першим західним лідером, який розірвав неформальне безпекове правило, що забороняло іноземцям лишатися у Києві на ніч.

Традиційно програма президента не оприлюднюється до його завершення.

Нагадаємо, у суботу, 10 вересня, до Києва з неанонсованим візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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