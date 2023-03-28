Президент "Мотор Січі" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР у перші місяці війни – СБУ

Служба безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на Росію – він блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатного передавання відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті. Проте колаборант Богуслаєв навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення.

"Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом президенту АТ "Мотор Січ" додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Справа президента "Мотор Січі" Богуслаєва: що відомо

СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва у жовтні 2022 року разом із начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємств за підозрою у роботі на користь РФ навіть після повномасштабного вторгнення. Обом посадовцям оголошено підозру в колаборації та пособництві державі-агресорці. Якщо їхню провину доведуть - їм загрожує пожиттєве ув'язнення.

24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з країною-агресоркою.

Згодома стало відомо, що Богуслаєв також співпрацював з терористами "ДНР" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він фінансував терористів, сплачуючи податки та збори до їхнього бюджету.

Журналісти також опублікували розмови В'ячеслава Богуслаєва з росіянами. Він бідкається на те, що по Запоріжжю прилітають російські ракети, проте закликає Путіна окупувати Україну.

Також відомо, що компанія "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва продавала авіаційні двигуни підприємствам Ірану, що перебували під санкціями США та ЄС.

Читайте також: