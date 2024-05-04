"Президент обирається на 5 років, але...": голова ЦВК пояснив, чи буде Зеленський легітимним після травня

Голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко наголосив, що президент України Володимир Зеленський не втратить легітимності після п'яти років на посту, оскільки закон про воєнний стан забороняє проведення виборів.

Президент України Володимир Зеленський після травня 2024 року не втратить легітимності, оскільки закон про воєнний стан передбачає, що в цей період ні президентські, ні парламентські, ні місцеві вибори не можуть бути організовані.

У цьому питанні все однозначно й жодних різночитань бути не може, наголосив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю "Укрінформу".

Він наголосив, що фейки про "втрату легітимності" активно поширює російська пропаганда, це вигідно ворогу.

"Особисто для мене усе однозначно і жодних різночитань у цьому питанні бути не може – Конституція України визначає, що президент обирається строком на п’ять років, але по їх завершенню повноваження президента не припиняються. П’ятий рік строку повноважень президента є підставою для того, щоб призначити вибори президента України на останню неділю березня. Але це у звичайній ситуації, в мирний час. Але зараз у нас, на жаль, не мирний час", – наголосив голова ЦВК.

Діденко підкреслив, що в країні вже третій рік триває повномасштабна війна, діє правовий режим воєнного стану. На цей період закон забороняє проведення виборів.

"Відповідно, це означає, що підстав для призначення виборів немає. Тож повноваження вищих органів державної влади – президента України, Верховної Ради є чинними до того часу, поки не будуть проведені нові вибори. Ну а призначити їх можна буде лише після закінчення воєнного стану", – наголосив Діденко.

Нагадаємо, більшість українців не підтримують ідею проведення наступних виборів під час війни. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року.

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