Президент ПА НАТО озвучив головний мотив КНДР відправляти своїх військових до України

Головним мотивом Пхеньяна для надсилання своїх військ на війну на боці Росії проти України є прагнення здобути бойовий досвід, якого північні корейці не мають.

Таку заяву зробив президент Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі, в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, попри одну з найбільших армій світу, у РФ мало бойового досвіду.

"Власне, його взагалі немає. У них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, вже 70 років минуло. Практично не залишилося вже солдатів із тієї війни. Щоб здобути бойовий досвід – куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну", – сказав Конноллі в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, відправлення північнокорейських солдатів до Росії демонструє певну слабкість Росії.

"І чому Росії це потрібно? Може тому, що російський потенціал виснажився? За оцінками, втрати росіян становлять 600 тисяч убитими, пораненими і зниклими безвісти. Думаю, що це привід не стільки для стурбованості, а привід подивитися – що ж це говорить про сучасну російську армію?", – сказав Конноллі.

Нагадаємо, військові з найзакритішої країни, Північної Кореї, вже навчаються у РФ, та будуть направлені у Курську область.

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