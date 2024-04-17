Президент підписав закон про мобілізацію: коли і до чого готуватися військовозобов'язаним

Місяці кропіткої роботи і скандалів принесли свій результат. Закон про мобілізацію підписано президентом та опубліковано в урядовій газеті "Голос України". А це означає, що через місяць для всіх військовозобов’язаних настане "гаряча пора".

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Закон про мобілізацію набирає чинності 18 травня

Верховна Рада 11 квітня остаточно ухвалила новий закон про мобілізацію, який набув великого резонансу в українському суспільстві. Документ вже підписав президент України Володимир Зеленський і його опублікували в урядовій газеті "Голос України" 17 квітня. А це означає, що документ набирає чинності через один місяць з наступного дня після публікації – тобто 18 травня.

Частина змін з нового закону:

мобілізації підлягають чоловіки з 25 років;

військовозобов'язані повинні протягом 60 днів уточнити свої облікові дані;

повістки видаватимуть тільки в паперовому вигляді;

чоловіки від 18 до 60 мають постійно носити із собою військово-обліковий документ (і пред'являти на вимогу представника ТЦК чи поліцейського);

обов'язкової мобілізації жінок – не буде;

створення та функціонування е-кабінету для призовників, військовозобов'язаних та резервістів (реєстрація добровільна);

замість строкової запроваджується базова військова служба.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець позитивно оцінює ухвалений закон про мобілізацію. Він зазначив, що потрібно розуміти, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої і військові, які там перебувають, мають мати змогу, зокрема, отримувати відпустку.

"Але, на мій погляд, тепер процедура виглядає максимально демократично, без примусу. Це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися"

Облік військовозобов'язаних

Найперше з чого починається мобілізація по-новому для військовозобов’язаних – так це те, що протягом 60 днів після вступу закону у дію всім чоловікам від 18 до 60 років буде необхідно оновити власні дані. Для цього потрібно буде з'явитися у ТЦК або в ЦНАП. Також можна буде створити електронний кабінет військовозобов'язаного (добровільно) для внесення туди особистої та службової (для резервістів) інформації онлайн.

Усі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років тепер повинні завжди мати при собі військово-облікові документи. Перевіряти їх мають право: працівники ТЦК, прикордонна служба, поліція. Процес перевірки документів може фіксуватися на фото або відео. Також передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів. Якщо ви перебуваєте за кордоном, то зможете уточнити свої дані дистанційно.

До речі, за інформацією видання Politico, близько 650 тис. чоловіків призовного віку покинули Україну. Більшість з них зробили це незаконними способами. Цифра вражає! Однак, норму про обмеження консульських послуг у законопроєкті про мобілізацію прописали для того, аби розуміти, яка кількість громадян перебуває за кордоном. Про це членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка від "ЄС" Ірина Фріз розповіла "Радіо Свобода". При цьому, за її словами, механізму депортації українців з інших країн не існує.

Військова підготовка та відстрочка

Строкову службу в Україні замінять базовою військовою підготовкою терміном 3 місяці. МОлоді до 25 років потрібно буде обрати час та місце проходження такої підготовки. А з 2025 року в навчальних закладах усіх форм власності запровадять загальновійськову підготовку. Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для тих, хто навчається за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий. Також у Законі про мобілізацію зазначено, що мобілізації в особливий період не підлягають: аспіранти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури (незалежно від того навчається людина на контракті чи бюджеті); наукові працівники та викладачі ВНЗ та технікумів, які мають науковий ступінь і працюють не менш як на 0,75 ставки за основним місцем роботи; педагоги у школах, які працюють не менш як на 0,75 ставки за основним місцем працевлаштування.

Які зміни чекають на людей з інвалідністю?

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації особи з інвалідністю відповідно до висновку ВЛК. Однак, вони можуть бути призвані на військову службу тільки за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Чоловіки від 25 до 55 років, які отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медичний огляд повторно, щоб підтвердити його висновки. Однак ця умова не стосується військовослужбовців – тих, хто отримав травми під час участі в бойових діях. Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військкомату у зазначений час та мати з собою документи, які підтверджуватимуть вашу інвалідність. А от чи зможуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи після прийняття Закону про мобілізацію пояснив адвокат Роман Сімутін.

"Мені невідомий законодавчий інструмент змусити людину примусово пройти медичний огляд. Фактично, залишається лише один спосіб – застосувати презумпцію винуватості та визнати винним без вини. Тобто скасують інвалідність, якщо чоловік відмовиться пройти повторний огляд. Подібна норма у нас є в адмінкодексі – це відмова водія від проходження освідування на предмет сп'яніння. Поліцейському просто не потрібно змушувати водія проходити огляд. Якщо він відмовляється, така відмова просто прирівнюється до керування в стані сп'яніння, складається протокол, штраф і позбавлення права керування"

Зміни для обмежено придатних

Також, нагадаю, що 2 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до законодавства про права військових і поліціянтів на соціальний захист. Серед змін є скасування обмеженої придатності для військовозобов’язаних. З травня і впродовж наступних дев’яти місяців військовозобов’язані зі статусом обмежено придатні мають пройти повторну ВЛК- За результатами ВЛК лікарі визначать, придатні чи непридатні військовозобов’язані для служби. Однак, попри те, що парламент ухвалив закон, Міноборони України не розробило новий наказ про ВЛК, тому медикам поки немає на що спиратися у визначенні придатності чи непридатності людини до служби. Новий наказ Міноборони зараз розробляє. Департамент охорони здоровʼя Міноборони повідомив, що зміни до наказу передбачають п’ять статусів, зокрема:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку; непридатні з переоглядом через 6-12 місяців; тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія була і раніше); придатні; придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах та установах.

Саме категорія придатних до служби в певних частинах і є тим, що може замінити статус обмежено придатних. Варто наголосити, що зараз це лише пропозиції, а не остаточні зміни. Раніше до війська не могли призвати людей, які хворіють на: активний прогресуючий туберкульоз; тяжкі форми вірусних гепатитів; ВІЛ, який супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами; деякі онкологічні захворювання та інше.

Повний детальний список можна знайти у наказі Міноборони. Однак, до 4 серпня – через три місяці після того, як закон набере чинності, уряд має оновити перелік захворювань. Саме за оновленими положеннями наказу будуть визначати придатність чи непридатність військовозобов'язаних.

Відстрочка та бронювання

Добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для включення їх до лав ЗСУ без повістки, отримають відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовку. Також з 2024-го року буде заброньовано всіх працівників Нацполіції України. Щодо органів держвлади та місцевого самоврядування: там можуть бути заброньовані лише керівники цих організацій. Щодо держслужбовців категорій "Б" та "В", то серед них може бути заброньовано до 50% осіб. А от кому таки нардепи зробили справжній подарунок – так це собі, звичайно. Бо кожний народний депутат зможе забронювати від мобілізації по два своїх помічники. До переліку критично важливих віднесли також працівників сфери культури та медіа. Ще право на бронь мають власники критично важливих підприємств, навіть, якщо вони там не працюють, а тільки володіють ними.

Обмеження для ухилянтів

Одним з найбільш дискусійних пунктів мобілізаційного законопроєкту був пункт щодо обмеження керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК. Виходячи з Закону про мобілізацію, все буде вирішувати суд, але цьому передуватиме певний алгоритм дій, який має здійснити ТЦК. Обмежувати не будуть у двох вИпадках: якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу та якщо особа використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи або дитини з інвалідністю. Також Закон про мобілізацію передбачає штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку. Водночас за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пропонують штрафувати як звичайних громадян, так і посадовців. Штрафи передбачені в розмірі від 34 до 85 тисяч гривень. За ці порушення в умовах дії особливого періоду пропонують штрафувати на суму від 153 до 204 тис. грн.

Також закон про мобілізацію передбачає вилучення транспорту для потреб ЗСУ у громадян, які мають більше одного авто. Вилучатимуть не всі машини і не у всіх, тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких може торкнутися мобілізація авто. Окрім органів влади, цей обов’язок поширюється на підприємства, установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян. Проте покроковий алгоритм вилучення транспорту у громадян станом на зараз достеменно невідомий. Йдеться лише про загальні положення. Однак у Раді запевнили, що 90% громадян точно не варто перейматися щодо цих норм.

Мобілізація жінок

Відповідно до нового закону, жінок України можуть призвати до служби лише за добровільною згодою. Разом із цим, усі жінки віком від 18 до 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, обов'язково повинні стати на військовий облік. При цьому, постанова на військовий облік не зобов'язує мобілізацію та призов на службу. Жінки, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю, необов'язково повинні ставати на військовий облік. Вони можуть зробити це добровільно.

Демобілізація

Норма про демобілізацію після 36 місяців військової служби була виключена з нового закону. Зараз у Кабінеті міністрів працюють над окремим документом, який буде визначати норми про демобілізацію.

Раніше на Закарпатті чоловік вирвався від прикордонників і втік до Угорщини.

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