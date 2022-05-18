Президент підписав закон про захист громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України

Володимир Зеленський підписав закон в День вшановують пам’ять жертв депортації та геноциду кримськотатарського народу.

Президент України Володимир Зеленський 18 травня підписав закон, ухвалений Верховною Радою, "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей".

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

"Цей закон для захисту усіх тих звичайних мирних, цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів, і хто був захоплений ними у полон. Цей закон, зокрема, і для Нарімана Джелялова і багатьох інших, хто у Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі. Для тих, хто утримується в тюрмах на півострові, і хто вивезений до Росії.

Цей закон для рідних і близьких усіх бранців Кремля в Донецьку, Луганську, в усіх тих районах, і в Криму. Для всіх, хто зазнав знущань від ворога. Це допомога і захист. І ми обов'язково відновимо справедливість. Вічна пам'ять усім жертва геноциду кримськотатарського народу", - наголосив президент.

Нагадаємо, в Україні 18 травня вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

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