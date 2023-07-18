Президент підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію: деталі

Військових, які втратили близьких на фронті, звільнятимуть від служби.

У вівторок, 18 липня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про розширення переліку прав на демобілізацію. Так, військовослужбовці, які втратили рідних на війні, можуть бути звільнені від служби.

Про це йдеться на офіційному порталі парламенту України.

"Тепер додатковою підставою звільнення з військової служби є, якщо близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти після повномасштабного вторгнення Росії", – зауважив Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, законопроєкт під номером 8009 був розглянутий на засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки. Згідно з чинним законодавством, військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби з різних підстав, однак запропонували додати також вищезгадану. Комітет ухвалив рішення рекомендувати ВР прийняти законопроєкт за основу та в цілому.

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