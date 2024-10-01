Президент розширив склад Ставки верховного головнокомандувача: хто до нього увійшов

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі президента України, опублікованому на урядовому порталі в день його підписання.

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича — першого заступника міністра оборони України", – йдеться в тексті президентського указу.

Указ набирає чинності від дня його опублікування, тобто від 1 жовтня.

Нагадаємо, Іван Гаврилюк є генерал-лейтенантом. У квітні-серпні 2022 року був очільником робочої групи України в координаційному центрі по наданню допомоги у Німеччині, раніше – виконував обов'язки радника Командувача сил логістики Збройних Сил України та керівника головного управління логістики – заступника Начальника генерального штабу ЗСУ.

Рік тому Івана Гаврилюка призначили заступником міністра оборони України. За словами Рустема Умєрова, головним напрямком роботи Гаврилюка стали розвитком ОВТ Сил оборони, перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО та співробітництво з країнами партнерами.

Пізніше Гаврилюка підвищили до першого заступника міністра оборони, а у травні цього року він певний час виконував обов'язки глави відомства.

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