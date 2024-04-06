Про жорстокі удари РФ, роботу всіх українських служб та "нормальність життя": головне зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає ліквідувати наслідки російських обстрілів і рятує людські життя. А також пообіцяв, що ворог отримає відповідь на кожен прояв терору проти українців.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у суботу, 6 квітня.

"Важливі слова вдячності – за сьогодні й за цей тиждень. Вдячність усім, хто в Харкові, в Запоріжжі, на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, в Донецькій області та в усіх прикордонних громадах. Хто працює після російських обстрілів, хто допомагає людям, хто розбирає завали, відновлює нормальне життя. Усі наші рятувальники ДСНС України, медичні працівники, поліцейські, енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби наші, волонтери. Кожному й кожній, хто береже нормальність життя, я дякую", – сказав президент.

Він нагадав про чергові російські удари по території України. Зокрема, у п'ятницю, 5 квітня, внаслідок удару по Запоріжжю постраждали журналісти, які фіксували наслідки попередньої атаки.

"Зараз досі в реанімації кореспондентка агенції "Укрінформ" Ольга Звонарьова. Була також поранена кореспондентка ТСН Кіра Овес. Я бажаю їм та всім іншим постраждалим якнайшвидшого одужання", – сказав Володимир Зеленський.

Він також персонально відзначив тих, хтоі особливо проявив себе цими днями, допомагаючи зберегти життя після російських ударів.

"Запоріжжя – це рятувальники Борис Сердюк, Дмитро Бородатий, Олександр Куленко, наші поліцейські Андрій Грачов та Михайло Малахов. Вони одними з перших прибули й надавали допомогу навіть попри повторний удар. Працівники швидкої Запоріжжя Олена Кострюкова, Ярослав Бардаков та Олена Стариковська. Я дякую вам!

Харків – наші рятувальники Віталій Школа, Володимир Тишков, Максим Ашимхін та Максим Василега, працівники «екстренки» Маргарита Артеменко й Олександр Байрачний, наші поліцейські Руслан Османов та Роман Шаповалов. Я дякую всім вам і вашим колегам!

Кожного тижня є за що відзначити працівників на Херсонщині. ДСНС України, зокрема пожежники, наші рятувальники Артем Ковальчук та Дмитро Пришко, Олексій Федько. Сержанти поліції Сергій Дрозд та Богдан Кот. Дякую всім лікарям, усім медичним сестрам і братам, усім волонтерам, які підтримують медицину Херсонщини. А особливо за цей тиждень заслуговують на вдячність Юрій Шашкін, Вікторія Ганжа, Оксана Горбань", – подякував лідер країни.

Президент підкреслив, що державна стійкість складається з фаховості та відданості справі саме таких людей по всій країні. Тих, хто робить все можливе, "щоб життя перемагало будь-які обставини війни".

"І ми зробимо все можливе і неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну та дійсно бачив, які просто героїчні наші люди, бачив, як українці захищають свою державу, свої міста і села, як відновлюють життя попри все, і як знищують окупанта. Бо Росія саме на це заслуговує – Росія заслуговує на те, щоб програти. Усім заслуговує, що вона робить. Усім своїм терором", – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський прокоментував будівництво оборонних ліній.

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