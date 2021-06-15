Президент ветував закон, що послаблює відповідальність за брехню в деклараціях

Зеленський ініціював цей проєкт закону для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Президент України Володимир Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за недостовірне декларування.

Також читайте Складання присяги Вірастюка та детінізація доходів громадян: що у порядку денному Ради 15 червня

Про це повідомляє Офіс глави держави.

"Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (законопроєкт № 4651), який парламент ухвалив 3 червня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше Зеленський ініціював цей проєкт закону для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування. Проте під час розгляду у Раді депутати внесли зміни в порядок декларування відомостей щодо рухомого й нерухомого майна, відповідно до яких у декларацію вносяться відомості тільки у разі, якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію.

Таким чином декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об’єктів, про які йому надали відомості члени родини. Це дає законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім’ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно, пояснюють в Офісі президента його рішення повернути закон до парламенту.

"Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що запровадження системи електронного декларування було вимогою Європейського Союзу для встановлення безвізового режиму з Україною.

Відповідальність за недостовірне декларування: чи справді позбавлятимуть волі — "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання