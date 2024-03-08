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Президент відзначив героїчну роль українок у захисті держави: "Все, що ви робите, надихає світ"

Президент відзначив героїчну роль українок у захисті держави: "Все, що ви робите, надихає світ"

Українські захисниці / Фото: Zelenskiy/Official

Президент Володимир Зеленський висловив слова вдячності українським жінкам, чия роль у протистоянні російській агресії є надзвичайно важливою.

У Міжнародний жіночий день (День боротьби за права жінок) глава держави відзначив професіоналізм, самовідданість та рішучість українок, які власним прикладом надихають весь світ.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Українські жінки лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу. Професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою. Наші жінки кохають та виховують, оберігають та піклуються. Все, що ви робите для України, надихає світ. Дякуємо вам за все! Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу!" - написав Зеленський.

Президент показав фото, на яких зображені українські військовослужбовиці, рятувальниці, медикині, психологині, волонтерки.

Жінка з дитиною / © Zelenskiy/Official
Жінка з дитиною / Фото: Zelenskiy/Official
Українські захисниці / © Zelenskiy/Official
Українські захисниці / Фото: Zelenskiy/Official
Медикиня / © Zelenskiy/Official
Медикиня / Фото: Zelenskiy/Official
Військові медикині / © Zelenskiy/Official
Військові медикині / Фото: Zelenskiy/Official
Психологиня ДСНС / © Zelenskiy/Official
Психологиня ДСНС / Фото: Zelenskiy/Official
Вимушені переселенки / © Zelenskiy/Official
Вимушені переселенки / Фото: Zelenskiy/Official
Українська військовослужбовиця / © Zelenskiy/Official
Українська військовослужбовиця / Фото: Zelenskiy/Official
Рятувальниця / © Zelenskiy/Official
Рятувальниця / Фото: Zelenskiy/Official
Рятувальниці ДСНС / © Zelenskiy/Official
Рятувальниці ДСНС / Фото: Zelenskiy/Official
Волонтерка / © Zelenskiy/Official
Волонтерка / Фото: Zelenskiy/Official

Нагадаємо, напередодні 8 Березня соціальні мережі заповнюють реклами про "Свято весни, краси та жіночності". Але насправді вони не мають нічого спільного з Міжнародним жіночим днем, який ще називають Днем боротьби за права жінок. Що насправді означає свято та чому воно не про "жінок і красу" читайте у матеріалі ТСН.ua.

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