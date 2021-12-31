Президент Зеленський напередодні Нового року опублікував зворушливе фото з дружиною

Президент побажав українцям добра у Новому році.
Президент України Володимир Зеленський напередодні Нового року опублікував зворушливе фото з дружиною.
Світлину він поширив на своїй сторінці в Instagram.
На фото президент опублікував світлину разом із Оленою Зеленською та побажав українцям добра у Новому році.
"У новому, 2022, щиро бажаємо: близьких – поряд, здоров’я – кожному, можливостей – без меж, впевненості – щодня, любові – в кожне серце, добра – всім! Нехай це буде чудовий рік!", - написав президент.
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