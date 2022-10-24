Президента "Мотор Січі", 83-річного В'ячеслава Богуслаєва, взяли під варту в залі суду

Упродовж наступних 60 днів арештований за рішенням суду Богуслаєв перебуватиме у слідчому ізоляторі.

У понеділок, 24 жовтня, за клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ" у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора”, - сказано у повідомленні.

Таким чином свій 84-ий день народження, який припадає на 28 жовтня, В’ячеслав Богуслаєв зустріне в ув’язненні.

"Досудове розслідування триває. СБУ проводить комплексні заходи для встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в опублікованому повідомленні.

Крім президента “Мотор Січі”, аналогічний запобіжний захід обрано для керівника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства, якого також затримала СБУ. Обом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

За інформацією СБУ, Богуслаєв навіть після повномасштабного вторгнення Росії продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

Нагадаємо, Служба безпеки України 22 жовтня затримала його та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності "Мотор Січ".

24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співпрацю з РФ.

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