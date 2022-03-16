Президенти парламентів G7 засудили загарбницьку війну РФ проти України і закликали припинити бойові дії

Президенти парламентів G7 засудили загарбницьку війну РФ проти України і закликали припинити бойові дії

Голови також звернулися до військового керівництва РФ з проханням утриматися від нападів на цивільні об’єкти та поважати гуманітарні коридори.

Голови (президенти) парламентів G7 засудили загарбницьку війну РФ проти України.

Вони висловили солідарність з Україною, а також закликали РФ негайно припинити бойові дії та вивести свої сили з України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

"Голови також звернулися до російського військового керівництва з проханням утриматися від нападів на цивільні об’єкти та поважати гуманітарні коридори", - зазначив він.

Крім того, президенти парламентів G7 закликали негайно припинити військові дії на атомних електростанціях і забезпечити їх належну роботу під наглядом МАГАТЕ, щоб уникнути подальшої загрози ядерній безпеці.

Нагадаємо, міністр оборони заявив, що була домовленість не повідомляти про конкретні результати. "Хочу лише сказати – позитивні новини є. Першим їх дізнається ворог - на фронті від наших військових", - пообіцяв Олексій Резніков.

Читайте також: