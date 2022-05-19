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Президентка Єврокомісії привітала українців з Днем вишиванки: фото

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Президентка Єврокомісії привітала українців з Днем вишиванки: фото

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен привітала українців з Днем вишиванки.

Привітання опублікував офіційний телеграм-канал Єврокомісії разом зі світлиною, на якій фон дер Ляйен сама вбрана у вишиванку.

"Президентка фон дер Ляйен бажає вам гарного Дня вишиванки!", - йдеться у привітанні. 

Варто зазначити, що у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки: цього року - це 19 травня. 

Нагадаємо, вишиванка - це не лише особливий елемент святкового національного одягу, але й важлива частина культури українського народу.  Саме тому знати про існування такої події як День вишиванки повинен кожен українець. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли ця дата та яка у неї історія.

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