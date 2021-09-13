Президентське «Велике будівництво» допоможе збудувати міст в Івано-Франківську

Держава надасть співфінансування для будівництва нового мосту і транспортної розв’язки в Івано-Франківську, аби вирішити транспортні проблеми міста.

Про це повідомив Укравтодор за підсумками зустрічі міністра інфраструктури Олександра Кубракова з мером Івано-Франківська і народними депутатами.

За даними агентства, більшість українських мостів збудували в минулому столітті, близько половини з них мають середній вік 40-60 років. В той же час будівельні норми передбачають, що поточний середній ремонт проводять кожних 20 років, а капітальний – раз на 25-40 років.

«Критична ситуація через зношений міст склалася у місті Івано-Франківськ. Обласний центр розташований між двома гірськими річками. Переправа через річку Бистриця Солотвинська, якою нині користуються містяни, була побудована у 1969 році. Міст визнаний обмежено придатним для експлуатації. Рух транспорту по ньому є ризиком для життя та здоров’я громадян», - інформує Укравтодор.

Попри те, що експлуатаційний термін мосту завершився у серпні 2021 року, він залишається головною артерією для сполучення з мікрорайоном Пасічна, де мешкає третина містян. Також міст збігається із трасою Н-09 Мукачево – Львів.

Новий міст будуватимуть за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на умовах співфінансування: частину грошей знаходить місцева влада, частину виділяє держава.

«Парламент та уряд забезпечили виділення перших 60 млн грн субвенції з державного бюджету на будівництво нового мосту та транспортної розв’язки. Для повного завершення будівництва необхідно ще 100 млн грн», - зазначили в Укравтодорі.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, одним із пріоритетів «Великого будівництва» є національна програма відновлення мостів. У 2020 році було побудовано і відремонтовано 216 мостів, план на 2021 рік – 245 мостів, включно з двома мегапроєктами – будівництвом нових мостів у Запоріжжі та Кременчуці.

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