Президенту "Мотор Січ" повідомили про нову підозру: фінансував "ДНР" після повномасштабного вторгнення РФ

СБУ викрила президента "Мотор Січ" на співпраці з "ДНР" після повномасштабного вторгнення РФ.

Служба безпеки України викрила гендиректора підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на співпраці з терористами "ДНР" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Високопосадовець фінансував терористів, сплачуючи податки та збори у їхній бюджет.

Про це 1 лютого повідомили в СБУ.

Крім того, Богуслаєв співпрацював з українським підприємством, яке від 2014 року перебуває під контролем "ДНР".

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"Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ. Встановлено, що через оборудку бюджет терористичної організації отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді податків від реалізації авіапродукції для потреб рашистів", - зазначили в СБУ.



Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ, які беруть участь у війні проти України на східному фронті.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ



На підставі цих доказів слідчі повідомили Богуслаєву про нову підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).



Під час нових обшуків правоохоронці також виявили більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ. Триває досудове розслідування.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Справа Богуслаєва: що відомо

Нагадаємо, що СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва у жовтні 2022 року разом із начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. За інформацією правоохоронців, Богуслаєв навіть після повномасштабного вторгнення Росії продовжував постачати двигуни та інші запчастини для російських ударних вертольотів.



24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з країною-агресоркою РФ.

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