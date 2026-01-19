Президент Чехії відповів на критику через літаки для України

Петр Павел / © Associated Press

Реклама

Президент Чехії Петр Павел відповів на критику з боку міністра закордонних справ Петра Мацінки, який звинуватив главу держави у самовільних заявах під час нещодавнього візиту до України. Йдеться про пропозицію надати Україні кілька легких бойових літаків для боротьби з ворожими безпілотниками.

Про це пишуть Чешські новини.

Як повідомляють українські медіа, під час поїздки Павел також говорив про можливу допомогу у вигляді систем раннього попередження та генераторів на випадок відключень електроенергії. Водночас Мацінка в ефірі Чеського телебачення заявив, що президент не погоджував ці ініціативи з урядом і «поводився як бик у посудній крамниці».

Реклама

Петр Павел категорично відкинув такі закиди. За його словами, досвідчені дипломати мають перевіряти факти, перш ніж робити публічні висновки, особливо коли йдеться про оцінку дій президента. Про це він заявив журналістам перед від’їздом до Ватикану.

Глава держави наголосив, що інтерес України до чеських літаків L-159 триває вже щонайменше пів року. Поточні переговори, за його словами, є логічним продовженням попередніх контактів між Прагою та Києвом, зокрема й недавнього візиту самого Мацінки до України. Раніше розглядалися варіанти позики або безоплатної передачі літаків, однак цього разу президент Володимир Зеленський запропонував їх придбати, що може значно пришвидшити процес.

Павел також нагадав, що за законом армія може передавати лише надлишкову техніку, однак під час підтримки України жодна держава не діяла виключно за таким принципом. За його словами, ключове — не нашкодити обороноздатності Чехії. Передача чотирьох літаків L-159 із 24, які перебувають на озброєнні, президент вважає прийнятним ризиком.

«Безумовно, це питання для обговорення на рівні уряду. Але я бачу тут не лише можливість суттєво допомогти Україні, а й великий шанс для Чеської Республіки», — наголосив Павел.

Реклама

Він додав, що у разі успішного використання літаків проти дронів це стане найкращою рекламою для виробника — компанії Aero Vodochody. У такому разі інтерес до цих машин можуть проявити й інші країни. Президент підкреслив, що не варто протиставляти допомогу Україні можливостям для розвитку чеської промисловості, зазначивши, що планує обговорити це питання з прем’єр-міністром Андреєм Бабішем.

Раніше Павел сказав, які гарантії безпеки Чехія може надати Україні. Йдеться про відправлення військ.

«Я вірю, як тільки з’явиться розуміння того, що є спільна воля до розгортання сил, то Чехія буде частиною цієї коаліції», — наголосив він.