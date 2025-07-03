Президент Чехії зробив тривожну заяву про постачання зброї для ЗСУ

Петр Павел. / © Associated Press

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Наразі Чехія не може гарантувати подовження "чеської ініціативи" для України після парламентських виборів, які відбудуться 3-4 жовтня. Уряд може змінитися, а тому передбачити пріоритети нової влади складно.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє BBC.

"Зараз усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони, включно з нашою політикою щодо України. Оскільки я вважаю, що підтримка України - це невід'ємна частина нашої власної безпеки", - заявив чеський лідер.

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Зауважимо, завдяки цій ініціативі ЗСУ отримали 2024-го 1,5 млн снарядів. Цього року планується постачання ще 1,8 млн. Павел наголосив, що два роки тому співвідношення снарядів України та Росії було 1:10, але завдяки допомозі її вдалося скоротити до 1:2.

За словами президента Чехії, він обговорює питання підтримки України з усіма лідерами партій, які можуть увійти до наступного уряду.

"Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки і зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій — багато чого залежатиме від їхніх підсумків", - каже Петр Павел.

BBC наголошує, що найбільш ймовірним кандидатом на посаду прем’єр-міністра Чехії зараз є колишній очільник уряду та лідер руху ANO Андрей Бабіш. Аналітики зауважують, що під час президентських виборів 2023-го він намагався сподобатися й виборцям, які незадоволені активною допомогою Чехії Україні. Втім, у явних проросійських нахилах його не помічали.

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Як повідомлялося, чинний міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна готова продовжити програму постачання артилерійських снарядів для України щонайменше до 2026 року. З його слів, ініціатива із закупівлі боєприпасів у всьому світі за підтримки союзників стала “переламним моментом” у війні.

Нагадаємо, США заявили про призупинення постачання деяких видів зброї Києву. Конгресмен-демократ Євген Віндман заявив, що розлючений через ці дії влади, а тому Вашингтон має «скоригувати свій курс» допомоги Києву.

Дата публікації 10:50, 02.07.25 Кількість переглядів 727 Перша розмова Путіна з Макроном за три роки: неочікувані подробиці! Ляпас для РФ від Азербайджану