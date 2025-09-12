ТСН у соціальних мережах

Президент Фінляндії Александер Стубб виступив перед студентами КНУ: «Зовнішня політика завжди перебуває в русі»

11 вересня 2025 року в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася зустріч із Президентом Фінляндської Республіки Александером Стуббом. Подія пройшла в межах 5-го ювілейного Саміту перших леді та джентльменів, темою якого цього року стала «Освіта, що моделює світ».

Президент Фінляндії виступив перед студентами та викладачами із темою «Назустріч новому світовому порядку: цінності, інтереси та влада в зовнішній політиці».

Він наголосив, що сучасний світ перебуває у процесі тривалої трансформації, яка визначатиме міжнародні відносини в найближчі десятиліття.

Головні тези виступу Александера Стубба:

• новий світовий порядок формуватиметься упродовж 5–10 років, і його вплив може тривати століття;

• необхідно зберігати міцний зв’язок між Європою та США;

• попри відмінності в політиці й цінностях, економіки Європи та Китаю залишаються взаємозалежними;

• зростає роль країн Глобального Півдня, які дедалі більше впливають на світову політику;

• наступне десятиліття визначатиметься боротьбою між багатосторонністю та багатополярністю;

• основою довгострокової зовнішньої політики мають бути цінності, інтереси та влада.

Александер Стубб також висловив упевненість, що «зрештою настане справедливий і тривалий мир», а Україна стане невід’ємною частиною Європи та ЄС.

«Мій останній заклик — тримайтеся своїх цінностей. Вірте в ідею відкритого суспільства. Дотримуйтеся демократії та свободи. Захищайте права людини та основні свободи. Пам’ятайте: кожна держава має право зберігати свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність», — звернувся Президент Фінляндії до українських студентів.

Зустріч відбулася у невимушеній та дружній атмосфері. Студенти мали нагоду поставити запитання Главі держави та отримати відповіді на актуальні теми міжнародної політики.

Подію організували за підтримки Посольства Фінляндії в Україні.

