Центри рекрутингу отримають доступ до реєстру "Оберіг": що буде з даними військовозбов'язаних

Президент України підписав закон №14238, який офіційно розширює перелік органів, що мають право вести та використовувати Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відтепер до реєстру «Оберіг» включено центри рекрутингу Збройних Сил України.

Про це повідомив народний депутат України Олександр Федієнко.

Як відомо з Законопроєкту 14238, головна зміна полягає у наданні центрам рекрутингу офіційного доступу до даних реєстру «Оберіг». Раніше вони були змушені передавати інформацію через посередників, зокрема територіальні центри комплектування (ТЦК).

«До реєстру додаються центри рекрутингу Збройних Сил України. Це дає їм офіційний доступ до даних реєстру. Центри рекрутингу зможуть швидше і точніше відбирати кандидатів для служби за контрактом на основі даних реєстру», — пояснив нардеп Олександр Федієнко.

Також у законопроєкті зазначається, що прямий доступ до «Оберегу» суттєво підвищить ефективність залучення громадян на контрактну службу. Завдяки оперативному використанню даних, центри рекрутингу зможуть:

швидше та точніше відбирати кандидатів на конкретні посади;

скоротити час на взаємодію з військовозобов’язаними та резервістами;

забезпечити більш якісне управління людськими ресурсами для потреб оборони.

Нагадаємо, Уряд України ухвалив рішення про оновлення порядку оформлення військово-облікових документів (ВОД). Ключова зміна — повний перехід на електронний формат. Відтепер документи видаватимуться винятково в електронній формі.

До слова, раніше у Верховній Раді пропонували створити селищні та сільські ТЦК — це передбачає урядовий законопроєкт №14320.