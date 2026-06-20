Президент Польщі позбавив Зеленського ордена: Буданов різко відреагував і зробив крок у відповідь

Кирило Буданов. / © Офіс президента України

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Рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла — «недружній акт» щодо України і «подарунок» для Москви.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов, коментуючи рішення Варшави.

«На жаль, президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн», — наголосив керівник ОП.

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Зо його словами, українці і поляки «мають давні взаємини і різні сторінки історії — як героїчні, так і трагічні». Втім, каже Буданов, це не має бути приводом для «грубих політичних спекуляцій». Водночас Україна, зауважив він, «залишає за собою справедливе право на власну національну пам’ять та гідність».

Буданов висловив переконання, що рішення Варшави — це «не про справедливість». Як приклад він зауважив на тому, що ордена Білого Орла досі не позбавили італійського диктатора, пособника Адальфа Гітлера — Беніто Муссоліні.

«Україна, без сумніву, дасть оцінку цій події. Та попри все ми й далі міцно стоятимемо на засадах відкритого партнерства з усіма нашими союзниками. Однак партнерства рівноправного, заснованого на принципах взаємоповаги», — заявив керівник ОП.

Буданов наголосив, що «не може залишатися осторонь» на тлі «безпідставного і штучного розкручування маховика ненависті». Тому він вирішив відмовитися від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким його торік нагородив президент Польщі.

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«Впевнений, що українське суспільство — і військові, і цивільні — відчувають такі ж емоції та підтримають цей крок», — додав він.

Кирило Буданов відмовився від польської нагороди. / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Позбавлення Зеленського ордена — що відомо

Після скандалу через УПА Зеленського позбавили найвищої нагороди Польщі - ордена Білого Орла. Польський президент Кароль Навроцький пояснив своє рішення тим, що нагорода є символом найвищої довіри та вдячності польського народу, а також вимагає від нагородженого відповідного ставлення до історичних цінностей.

Зауважимо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на таке рішення Навроцького, яке лише «тішить Путіна». З його слів, загострення відносин між лідерами двох держав є шкідливим у нинішніх безпекових умовах.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відмовився від польського ордена — високої державної нагороди — Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею», якого отримав у жовтні 2022-го. Рішення він ухвалив через позбавлення Зеленського ордена.

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Дата публікації 19:56, 12.06.26 Кількість переглядів 78 Дмитро Кулеба: Про таємні розмови з королем, конфлікт із Польщею та "пастку" для України в ЄС

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