Президент Польщі заблокував допомогу українцям: що відомо

Біженці в Польщі.

Новий президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям.

Про це повідомили польські видання Onet та Interia.

"Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я не змінюю своєї думки і маю намір виконувати свої зобов'язання. Вважаю, що (допомогу) "800+" повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі", – наголосив він.

Разом з тим Навроцький наголосив, що Росія досі залишається найбільшою загрозою для безпеки. Втім, з його слів, ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася. Мовляв, треба досягнути “певної соціальної справедливості”.

“Поляки у своїй країні повинні бути принаймні на рівних з нашими гостями з України. Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - пояснив президент.

Також він додав, що запропонував свій проєкт закону з цього питання, та закликав уряд протягом двох тижнів “наполегливо працювати над формою” цього документа.

Своєю чергою, очільник канцелярії польського президента Збігнев Богуцький наголосив, що це рішення не спрямовано проти українців, які перебувають у Польщі. З його слів, змін не повинні боятися ті, “хто легально працює, сплачує податки або має власний бізнес.

Богуцький зазначив, що закон має бути справедливим щодо поляків, які “повинні мати найбільші привілеї, а не будь-яка інша національність".

Як повідомлялося, сусідня Польща почала депортацію українців після скандалу з прапором УПА на концерті у Варшаві. Під час заходу поліція затримала 109 осіб за низку правопорушень. Очільник польського уряду Дональд Туск відреагував на подію та повідомив, що 63 людини депортують з країни, з них 57 — українці.

Нагадаємо, концерт білоруського репера Макса Коржа 9 серпня у Варшаві перетворився на масові заворушення. Особливий резонанс викликала поява червоно-чорного прапора Української повстанської армії. Він «засвітився» у одного із відвідувачів, зокрема поруч майорів синьо-жовтий прапор України з символом «Ідея Нація».