Візит Зеленського на позиції "Азову": ухвалені нові рішення для оборони та виробництва дронів

Володимир Зеленський з воїнами 1-го корпусу НГУ «Азов»

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку.

Про це йдеться на сайті президента.

Глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, командира корпусу Дениса Прокопенка та командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола. Військові доповіли про продовження ліквідації Добропільського виступу, зачищення та подальшу оборону Шахового, роботу з укріплення флангів оборони Покровська й Мирнограда та захист логістичних маршрутів. За словами військових, ворог не полишає спроб відновити позиції на Добропільському виступі.

Президент подякував воїнам за службу й відзначив їх державними нагородами.

«Маю честь сьогодні бути тут і особисто нагородити вас. Шановні наші воїни, дякую за захист України та нашої територіальної цілісності. Ви несете службу на такому важливому напрямку. Це наша держава, це наш схід України. Бажаю вам здоров’я, бережіть себе. І, безумовно, — перемоги над ворогом кожного дня», — зазначив Володимир Зеленський.

Командир корпусу Денис Прокопенко

Під час зустрічі з військовими багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ «Азов» та інших. Обговорили розвиток і масштабування дронової складової, зокрема оптоволоконних технологій. Крім того, є потреба в тіснішій взаємодії дронових і наземних підрозділів, зокрема в паралельному застосуванні артилерії, далекобійних і високоточних снарядів. Також говорили про звільнення українських воїнів із російського полону та необхідні для цього зусилля.