У пункті пропуску "Косино" 21 серпня можливі затримки для тих, хто подорожує до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба Прикордонної служби України.

З 21 по 26 серпня в пункті пропуску "Косино" буде проводитися заміна модульних конструкцій. Це може призвести до затримок у роботі пропускного пункту. Водіїв і пасажирів просять враховувати можливі затримки під час планування поїздок. Рекомендується заздалегідь розглянути альтернативні маршрути або передбачити додатковий час на перетин кордону, щоб уникнути непередбачених затримок.

Пункт пропуску "Косино" розташований у Закарпатській області біля села Косонь і є одним з міжнародних автомобільних пунктів на кордоні України з Угорщиною. З угорського боку йому відповідає пункт пропуску "Барабаш".

Нагадаємо, міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький висловив велику повагу до боротьби українців, але зазначив, що війна наближається до завершення, хоча Захід нібито "роздмухує конфлікт", замість того, щоб прагнути миру. Він вважає, що Росія вже забезпечила себе необхідними ресурсами, а Україна наближається до виснаження своїх можливостей і потребує допомоги Заходу.

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