При відході з Бучі окупанти замінували будинки та земельні ділянки

При відході з Бучі окупанти замінували будинки та земельні ділянки

Місцевих мешканців закликають бути обережними, не наближатися до підозрілого предмета і терміново повідомляти про виявлені "сюрпризи" від ворога за номерами 101 та 102.

При відході з міста Буча російські окупаційні війська здійснили мінування цивільних споруд, об’єктів інфраструктури та ділянок місцевості у межах населеного пункту.

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 1 квітня.

Місцевих мешканців закликають бути обережними, не наближатися до підозрілого предмета і терміново повідомляти про виявлені "сюрпризи" від ворога за номерами 101 та 102.

Як повідомив мер міста Анатолій Федорук, Бучу Київської області звільнено від російських окупантів.

"Дорогі друзі, шановна бучанська громадо, 31 березня увійде в історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських окупантів нашими Збройними силами України наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що цей день є радісним і велика перемога наших Збройних сил на Київщині. І ми обов'язково з вами дочекаємося і будемо все робити, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні! Слава кожному українцю, незалежно від того, у якому куточку України він зараз перебуває", - сказав Федорук.

Нагадаємо, у Броварському районі почалося розмінування: є випадки підриву людей на ворожих мінах.

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