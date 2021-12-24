Прибігла вся у крові та просила врятувати дітей: на Черкащині чоловік жорстоко вбив 24-річну колишню кохану

Прибігла вся у крові та просила врятувати дітей: на Черкащині чоловік жорстоко вбив 24-річну колишню кохану

Чоловік часто погрожував 24-річній жінці

У с. Нове Місто Черкаської області чоловік жорстоко вбив 24-річну колишню співмешканку. Чоловіка затримали та взяли під варту.

Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.

За даними правоохоронців, чоловік зарізав жінку 20 грудня. 23 грудня йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави. Його загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Місцеве видання "Про все" повідомило, що чоловік часто погрожував 24-річній жінці. Через це вона боялась спати та тримала біля ліжка лома.

"Я так зрозуміла, він прийшов забрати якісь речі. Оксана прибігла до мене вся в крові. Вибила хвіртку навіть, яка була закрита на засув. Переступила поріг і впала. Сказала, що це Микола зробив. Попросила бігти до неї, бо там залишились діти маленькі", - сказала тітка загиблої Тамара Іванівна.

Жінка розповіла, що коли вона прибігла до будинку племінниці, то запитала чоловіка, що він накоїв, а той їй заявив, що якщо потерпіла виживе, то він її доб’є.

Про покійну в селі говорять, що жінка не зловживала алкоголем та виховувала двох дітей, а із підозрюваним вона розлучилась, оскільки той її постійно бив.

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