Прибиральниця з Києва отримала вирок суду через "відрядження до Львова": що вона накоїла

У Львові до 2 років іспитового терміну засудили киянку, яку звинуватили у шахрайстві. Жінка ж була переконаною, що це така робота з відрядженням в інше місто.

Про це йдеться у вироку Франківського районного суду м. Львова.

За даними суду, жінка наприкінці серпня 2023 року виманила у потерпілої 35 тис. грн за схемою "ваш син потрапив у ДТП". До цього також був причетний інший чоловік, проте слідство його не розшукало.

Підозрюваною виявилась прибиральниця в одному із київських супермаркетів. Жінка розповіла, що 2023 року хотіла знайти роботу та розмістила оголошення. Тоді їй зателефонував чоловік та запропонував роботу з відрядженням до Львова. Вона погодилась, поселилась у хостелі та дійсно забрала у потерпілої 35 тис. грн. Її "роботодавець" ж завжди був з нею на зв'язку. Саме йому вона переказала ці кошти.

Потерпіла розповіла, що неї зателефонував нібито "дипломат з Польщі", який повідомив, що її син потрапив у ДТП і потрібні гроші. Тоді вона передала підсудній 35 тис. грн, проте коли зателефонувала сину - зрозуміла, що її обманули та звернулась до поліції.

Суд визнав киянку винною у шахрайстві та засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові чоловік через конфлікт у школі побив до півсмерті матір трьох дітей.

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