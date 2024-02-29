Прибиральниця з Києва отримала вирок суду через "відрядження до Львова": що вона накоїла

Жінка намагалась знайти роботу і отримала вирок суду.
У Львові до 2 років іспитового терміну засудили киянку, яку звинуватили у шахрайстві. Жінка ж була переконаною, що це така робота з відрядженням в інше місто.
Про це йдеться у вироку Франківського районного суду м. Львова.
За даними суду, жінка наприкінці серпня 2023 року виманила у потерпілої 35 тис. грн за схемою "ваш син потрапив у ДТП". До цього також був причетний інший чоловік, проте слідство його не розшукало.
Підозрюваною виявилась прибиральниця в одному із київських супермаркетів. Жінка розповіла, що 2023 року хотіла знайти роботу та розмістила оголошення. Тоді їй зателефонував чоловік та запропонував роботу з відрядженням до Львова. Вона погодилась, поселилась у хостелі та дійсно забрала у потерпілої 35 тис. грн. Її "роботодавець" ж завжди був з нею на зв'язку. Саме йому вона переказала ці кошти.
Потерпіла розповіла, що неї зателефонував нібито "дипломат з Польщі", який повідомив, що її син потрапив у ДТП і потрібні гроші. Тоді вона передала підсудній 35 тис. грн, проте коли зателефонувала сину - зрозуміла, що її обманули та звернулась до поліції.
Суд визнав киянку винною у шахрайстві та засудив до 2 років іспитового терміну.
Нагадаємо, у Львові чоловік через конфлікт у школі побив до півсмерті матір трьох дітей.
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