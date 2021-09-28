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"Прибрали сидіння, щоб возити більше стоячих": у Дніпрі користувачів мережі шокувало "оновлення" маршрутки (фото)

"Прибрали сидіння, щоб возити більше стоячих": у Дніпрі користувачів мережі шокувало "оновлення" маршрутки (фото)

Фото із соцмереж

Дніпряни кажуть, що так маршрутка більше схожа на вагон в метро.

У Дніпрі модернізують міський громадський транспорт. Однак роблять це не зовсім звично. Так, в маршрутці №155 практично повністю прибрали... сидіння.

Фотографію "оновленого" автобуса в соцмережах опублікували очевидці.

На ній видно, як в салоні автобуса крісла для сидіння пасажирів прибрали. Залишилися лише кілька — і стоять вони тепер паралельно з вікном. Для чого саме це було зроблено — щоб більше возити стоячих пасажирів або чогось іншого — невідомо.

Водночас користувачі мережі поставилися до інциденту з іронією і помітили, що така маршрутка чимось нагадує вагон метро.

  • Щоб більше стоячих взяти.
  • За такої щільності стоячих, буде триматися ой як незручно.
  • Це чимось схоже на метро. Але краще, чесно кажучи, нехай так, ніж коли люди на зупинках влізти не можуть.

Нагадаємо, що у Дніпрі розгорівся скандал навколо водія маршрутки, який відмовлявся везти жінку за пільгою. А після — провокував пасажирів її вигнати з салону.

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