"Прибрали сидіння, щоб возити більше стоячих": у Дніпрі користувачів мережі шокувало "оновлення" маршрутки (фото)

"Прибрали сидіння, щоб возити більше стоячих": у Дніпрі користувачів мережі шокувало "оновлення" маршрутки (фото)

Дніпряни кажуть, що так маршрутка більше схожа на вагон в метро.

У Дніпрі модернізують міський громадський транспорт. Однак роблять це не зовсім звично. Так, в маршрутці №155 практично повністю прибрали... сидіння.

Фотографію "оновленого" автобуса в соцмережах опублікували очевидці.

На ній видно, як в салоні автобуса крісла для сидіння пасажирів прибрали. Залишилися лише кілька — і стоять вони тепер паралельно з вікном. Для чого саме це було зроблено — щоб більше возити стоячих пасажирів або чогось іншого — невідомо.

Водночас користувачі мережі поставилися до інциденту з іронією і помітили, що така маршрутка чимось нагадує вагон метро.

Щоб більше стоячих взяти.

За такої щільності стоячих, буде триматися ой як незручно.

Це чимось схоже на метро. Але краще, чесно кажучи, нехай так, ніж коли люди на зупинках влізти не можуть.

Нагадаємо, що у Дніпрі розгорівся скандал навколо водія маршрутки, який відмовлявся везти жінку за пільгою. А після — провокував пасажирів її вигнати з салону.

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