"Прибрали сидіння, щоб возити більше стоячих": у Дніпрі користувачів мережі шокувало "оновлення" маршрутки (фото)

Дніпряни кажуть, що так маршрутка більше схожа на вагон в метро.
У Дніпрі модернізують міський громадський транспорт. Однак роблять це не зовсім звично. Так, в маршрутці №155 практично повністю прибрали... сидіння.
Фотографію "оновленого" автобуса в соцмережах опублікували очевидці.
На ній видно, як в салоні автобуса крісла для сидіння пасажирів прибрали. Залишилися лише кілька — і стоять вони тепер паралельно з вікном. Для чого саме це було зроблено — щоб більше возити стоячих пасажирів або чогось іншого — невідомо.
Водночас користувачі мережі поставилися до інциденту з іронією і помітили, що така маршрутка чимось нагадує вагон метро.
- Щоб більше стоячих взяти.
- За такої щільності стоячих, буде триматися ой як незручно.
- Це чимось схоже на метро. Але краще, чесно кажучи, нехай так, ніж коли люди на зупинках влізти не можуть.
Нагадаємо, що у Дніпрі розгорівся скандал навколо водія маршрутки, який відмовлявся везти жінку за пільгою. А після — провокував пасажирів її вигнати з салону.